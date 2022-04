Un ours brun ukrainien maltraité trouve refuge aux Pays-Bas.

"Le week-end dernier, la Fondation Bears in Mind est allée chercher un ours brun en Ukraine qui vivait dans des conditions épouvantables depuis 18 ans", a déclaré dans un communiqué le zoo de Rhenen, au centre des Pays-Bas.

"La fondation a tout fait pour évacuer l'ours de la zone de guerre le plus rapidement possible." Une opération périlleuse.

Kiriusha vivait depuis des années dans une toute petite cage dans un complexe hôtelier, selon le zoo néerlandais. Le conflit en Ukraine a aggravé la situation lorsque son propriétaire a décidé de rejoindre les combattants ukrainiens.

"Maintenant que la guerre continue, les propriétaires ne sont plus en mesure de s'occuper de l'animal", a déclaré Ingrid Vermeulen, directrice de la fondation Bears in Mind, qui œuvre pour le bien-être des ours.

"La nourriture se fait rare et nous constatons que ces types d'animaux sont désormais régulièrement abandonnés en raison de la menace imminente de guerre", a ajouté Mme Vermeulen, citée dans le communiqué.