Un ou une échevine en moins dans chaque commune : "Et si Schaerbeek commençait déjà maintenant ?" disent les Engagés

Ce sera la règle : il y aura un ou une échevine de moins dans chaque commune bruxelloise après les élections d’octobre 2024. En contrepartie, la rémunération de mandataires sera augmentée. Et pourquoi pas travailler avec un échevin de moins, dès maintenant, à Schaerbeek ? C’est ce que réclament les Engagés.

Cela tombe bien : une échevine vient justement démissionner, rappellent-ils. Lorraine de Fierlant (Liste du bourgmestre) quitte la politique et a annoncé son départ pour le privé. Il sera effectif en janvier 2024. Il restera alors 10 mois avant les élections communales d’octobre.

Les Engagés de Schaerbeek introduisent dont une motion avant que ne soit désigné celui ou celle qui lui succédera. "Le but est de proposer qu’on ne remplace pas l’échevine Lorraine de Fierlant qui a annoncé qu’elle allait démissionner en fin d’année. Et donc, que pendant un an, jusqu’à l’installation du nouveau collège qui intervient en janvier, Schaerbeek travaille avec un échevin de moins", développe Cédric Mahieu, chef de groupe Les Engagés. "C’est ce qui est prévu dans les nouvelles règles de gouvernance locale qui doivent entrer en vigueur lors de la prochaine législature. L’idée est donc d’anticiper cette mesure."

Schaerbeek doit montrer l’exemple

Anticiper la réforme. Mais pas que… "Schaerbeek doit montrer l’exemple. Qui est plus parce que c’est la commune du bourgmestre en titre Bernard Clerfayt, ministre régional des pouvoirs locaux, qui a proposé cette réforme et cette réduction du nombre d’échevins. Ensuite, se passer d’un échevin pendant un an, c’est réaliser une économie financière."

Un salaire d’échevin, dans une commune de plus de 100.000 habitants comme Schaerbeek, c’est environ 100.000 euros bruts par an. Une goutte d’eau diront certains. "C’est déjà ça", répondront d’autres quand on connaît les difficultés financières de la commune confrontée à un trou budgétaire au CPAS de l’ordre de 25 millions suite à une erreur d’écriture comptable.

La proposition des Engagés a-t-elle une chance d’aboutir ? Tout est possible maintenant à Schaerbeek quand on sait que l’opposition est en majorité, la coalition LB (DéFI)-Ecolo à la tête de la commune ayant fait face au départ de plusieurs élus.

La proposition des Engagés sera débattue lors du prochain conseil communal, le 18 octobre. D’ici là, la formation va essayer de convaincre les autres membres de l’opposition : PS, libéraux et PTB… Et pourquoi des élus de la majorité, actuellement en difficulté.