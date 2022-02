Un ordinateur peut-il comprendre le goût d’une myrtille ?

Des généticiens travaillent à éduquer des robots pour analyser le goût des myrtilles. Mais comment un ordinateur pourrait-il goûter des myrtilles ? Réponse avec le scientifique Pasquale Nardone.

Un ordinateur ne sait faire qu’une chose, c’est calculer, rappelle Pasquale Nardone. Et donc, il faut lui fournir des nombres. Et pour un scientifique rationaliste, les nombres vont venir de mesures objectives. Ensuite, il faut un modèle de description qui va lier les causes et les effets.

Une publication du Proceedings of the National Academy of Sciences, datant du 15 février, s’intéresse au goût et à l’odorat. Vincent Colantonio, du département de Sciences horticoles de l’université de Floride, pose cette question simple : comment se fait-il que les fruits anciens cultivés au jardin sont toujours plus savoureux que ceux achetés en magasin ? Il s’intéresse à la façon de calculer le goût ou la saveur des fruits et légumes.