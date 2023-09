Un Oeil sur demain : “Midipile”, un exemple des nouveaux véhicules urbains qui vont révolutionner nos déplacements

Des roues 24 pouces comme sur un vélo, des panneaux photovoltaïques pour l'assistance électrique, et un habitacle dans lequel on est bien à l'abri… Embarquons à bord d'un véhicule urbain du futur, zéro émission.

C’est à Angoulême, dans le Sud-Ouest de la France, que Midipile a été développée et qu’elle passe maintenant en phase d’industrialisation. Ce n’est pas anodin : nous sommes dans une ville moyenne d’un peu plus de 42.000 habitants, surplombant le fleuve Charente et sa région rurale, où les habitants sont très dépendants de la voiture actuellement pour leurs déplacements.

En cette journée d’été pluvieuse, les Angoumoisins peuvent venir tester le véhicule. On s’installe à bord, on met les pieds sur les pédales, et on attache la ceinture de sécurité. Midipile est à mi-chemin entre le vélo et la voiture. Vélo à assistance électrique, avec des batteries et des panneaux photovoltaïques sur le toit et à l’avant. Voiture, pour son côté abrité et sécurisé.

"Je suis surpris par la facilité à s'accommoder à ce nouveau type de conduite : on se sent tout de suite à l’aise", explique l’un des premiers conducteurs, qui a du mal à quitter son siège de pilote.