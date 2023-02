Un Oeil sur demain : innover contre la pollution sonore

Pendant les tests, les mesures de bruit sont effectuées par Bruitparif, un centre d’étude technique du bruit dont le modèle est comparable à Airparif qui existe pour mesurer la qualité de l’air. Bruitparif est ainsi devenu une référence mondiale en termes d’innovation sur les outils techniques qui permettent d’identifier une source de pollution sonore avec une précision fine. La “méduse” est un outil de mesure à quatre micros, couplé à une caméra pour repérer en temps réel dans des environnements très bruyants la source exacte des bruits dépassant les seuils de tolérance (un système bruyant de climatisation sur un immeuble qui en comporte une dizaine, un scooter dans un flot de véhicules sur une route, etc).

Directeur technique de Bruitparif, Christophe Mietlicki et ses équipes sont à l’origine de ce système : “Le bruit frappe les membranes de ces quatre micros avec des petits décalages dans le temps. Ces petits décalages dans le temps, nous les exploitons pour déterminer d’où provient le bruit. Ensuite, on a un petit capteur optique qui prend des photos de l’environnement à 360 degrés et ça va nous donner la possibilité de projeter dans l’image l’endroit d’où proviennent les nuisances à cet instant précis.”

Le système s’exporte car les collectivités ont toutes le même souci : pour lutter contre la pollution sonore, il faut savoir très précisément d’où elle vient.