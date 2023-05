Un Oeil sur demain : comment survivre dans un environnement hostile comme celui de Mars ? Chez nous, plusieurs projets et simulations sont en cours

C’est un vrai challenge pour les architectes inclusifs du Bureau Assar, imaginer la première base martienne de Belgique qui sera bientôt, installée à l’Euro Space Center de Transinne, en province du Luxembourg. La Base doit pouvoir être montée rapidement pour offrir une protection immédiate aux astronautes. Alors ils ont pensé à une architecture Origami qui se déplie ou se gonfle avec des moyens légers et des formes imprimables en 3D.

Pierre Maurice Wéry a coordonné le projet chez Assar, il se souvient : "La démarche était passionnante. Nous parlions avec des personnes avec qui nous ne parlons jamais, des scientifiques de l’espace venus d’une autre planète pour nous. Le projet a été mené en quelques semaines de réflexion mais on devait prouver qu’il était crédible."

Et d’ajouter : "Nous savions que les matériaux sur Mars pouvaient être ingérés par des machines à impression 3D. Donc on a trouvé des formes imprimables en 3D pour former une coque rigide qui protégera la tente gonflée (..) mais l’architecture Origami gonflable, on ne la pratique pas souvent. Ici, on nous demande de penser une protection en déployant le minimum de moyens. C’est ce qu’on appelle l’architecture frugale, comment répondre à un besoin sur Terre avec le moins de matière possible, pour le bilan carbone et l’énergie. C’est un laboratoire d’essai pour nous !"

Pierre-Emmanuel Paulis, Instructeur à l'Euro Space Center et Président de la Mars Society Belgium se réjouit: "Cette nouvelle base belge ici à Transinne va servir à sensibiliser les plus jeunes aux sciences et au spatial et quoi de mieux pour les appâter que l’aventure martienne. Comme on ne peut pas encore aller sur Mars, autant pouvoir trouver Mars sur Terre. c'est comme ça qu'est née, il y a 20 ans, la toute première base martienne dans le désert de l'Utah."

La planète rouge a très peu de chance de nous servir de planète B mais toutes ces recherches vont peut-être nous aider à vivre plus sobrement et qui sait, à sauver la nôtre.