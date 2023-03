Un obus découvert le long de la voie de chemin de fer à Grâce-Hollogne

Un nouvel obus a été découvert ce mardi en région liégeoise. C’était peu avant midi, à Grâce-Hollogne cette fois. L’engin a été découvert par des ouvriers d’Infrabel qui étaient occupés à creuser une tranchée aux abords d’une voie ferrée utilisée uniquement pour du transport marchandise. L’obus se trouvait à 5 mètres des rails. La police et les démineurs ont été immédiatement prévenus. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les riverains de la rue Bois Malette ont été évacués. L’obus a depuis été enlevé par les démineurs et l’autorisation de reprendre la circulation ferroviaire a été donnée. Cette circulation ne pourra toutefois pas reprendre immédiatement car elle avait été interrompue cette nuit suite à un vol de câble.

Aucun lien n’a pour l’instant été établi avec l’obus découvert vendredi à Visé et disparu depuis.