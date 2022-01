Un objet spatial émet des ondes depuis l’espace vers la Terre toutes les 18,18 minutes

GLEAM-X J162759.5-523504.3 pulse à un rythme régulier : il s’illumine pendant 30 à 60 secondes une fois toutes les 18,18 minutes.

Les scientifiques n’ont jamais rencontré un objet spatial avec un rythme similaire. En effet, la plupart des objets radio clignotants dans l’univers pulsent beaucoup plus rapidement, s’éclairant et disparaissant en quelques secondes. "Personne n’a vraiment pensé à rechercher des objets sur cette échelle de temps car nous ne pouvions penser à aucun mécanisme qui les produise, et pourtant ils existent", continue Natasha Hurley-Walker.

Ce rythme de pulsation indique que l’objet tourne probablement sur lui-même et l’étude de la lumière émise suggère qu’il doit avoir un champ magnétique puissant. Cela pourrait être un pulsar ou un magnétar, même si, selon Natasha, "on sait que ces objets ne devraient par disposer d’assez d’énergie pour produire ce type de signal radio, toutes les 20 minutes". Le mystère reste entier !

Et pour tous ceux qui ont espéré que ce soit un message venant d’une intelligence extraterrestre, sachez que vous n’êtes pas les seuls puisque Natasha a conclu la conférence de presse comme ceci : "Je craignais qu’il s’agisse d’extraterrestres, mais… c’est sur une très large gamme de fréquences, et cela signifie que ce doit être un processus naturel – ce n’est pas un signal artificiel".