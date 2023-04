Un "objet militaire aérien" retrouvé en Pologne, une enquête est ouverte

Les restes d'un "objet militaire aérien" - un missile air-sol selon les médias locaux- ont été trouvés dans le nord de la Pologne et des enquêteurs de la police et de l'armée sont actuellement en train de l'examiner, a annoncé jeudi le ministre polonais de la Justice.

Ce dernier, Zbigniew Ziobro, a indiqué sur Twitter que les autorités avaient envoyé sur place "non seulement les enquêteurs du parquet, de la police et de la gendarmerie, mais également des experts militaires et des représentants du SKW (le service du contre-renseignement)."

L'objet a été "découvert dans la forêt, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bydgoszcz", a-t-il précisé, assez loin de la frontière russe ou polonaise. De son côté, le ministère de la Défense a déclaré que "la situation ne présent(ait) pas de danger pour les habitants" du village le plus proche. Le gouvernement n'a pas donné plus de détails.

En revanche, la radio RMF FM a précisé que cet objet, apparemment un missile air-sol, mesurait "plusieurs mètres de long et qu'il était "enfoncé droit dans la terre." "Le tube est vide, il n'y a pas de tête armée, et on ne peut pas savoir clairement s'il a explosé ou non", a ajouté la radio.

Elle a précisé également qu'il y avait des inscriptions en cyrillique sur l'objet. Un expert militaire interrogé par la radio, Roman Poloko, ex-commandant des forces spéciales polonaises, a toutefois rappelé que l'armée polonaise avait encore beaucoup de matériel russe. Le missile, si c'en est un, "n'est pas forcément venu de Russie ou du front en Ukraine", a-t-il déclaré, estimant qu'il pourrait également avoir été utilisé lors "d'exercices d'entraînement pour les aviateurs polonais ou ukrainiens".