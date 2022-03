Un numéro gratuit pour répondre aux questions d'ordre sociale ou juridique des Ukrainiens et des Belges qui les hébergent

Les juristes et les travailleurs sociaux de l'ONG Caritas International Belgique répondent aux questions des Belges qui accueillent des Ukrainiens via la ligne téléphonique gratuite 0800.2.41.41, a indiqué l'organisme mercredi. Une ligne d'info WhatsApp est également ouverte pour les réponses à fournir en ukrainien.

Des questions de nature très diverses peuvent être traitées, mais Caritas vise en priorité les sujets d'ordre sociale ou juridique. Comment obtenir des documents de séjour ? Un permis de conduire ukrainien est-il valable chez nous ? Comment bien organiser la cohabitation entre famille accueillie et accueillante ? "Caritas entend ainsi partager aux familles hébergeuses son expertise d'accueil et d'accompagnement des personnes réfugiées et migrantes en Belgique", selon l'organisation humanitaire.