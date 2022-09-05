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Ukraine - Україна

Безкоштовний номер для відповідей на соціальні та юридичні питання українців та бельгійців, які їх приймають | Un numéro gratuit pour répondre aux questions d'ordre social ou juridique des Ukrainiens et des Belges qui les hébergent

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Micha

Юристи та соціальні працівники громадської організації Caritas International Belgium відповідають на запитання бельгійців, які приймають українців за безкоштовним телефоном 0800.2.41.41, повідомили в організації в середу. Також відкрита інформаційна лінія WhatsApp для відповідей українською мовою.

Можна вирішувати найрізноманітніші питання, але "Карітас" націлений насамперед на соціальні та юридичні питання. Як отримати документи на проживання? Чи діють у нас українські водійські права? Як правильно організувати спільне проживання приймаючої та гостинної сімей? "Таким чином Карітас має намір поділитися з приймаючими сім’ями своїм досвідом у прийомі та підтримці біженців і мігрантів у Бельгії", – повідомляє гуманітарна організація.

Телефонна лінія безкоштовна з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 18:00. Інформаційна лінія WhatsApp доступна для всіх відповідей українською мовою за номером 0032/476.34.07.58.

"Завдання полягає в тому, щоб мати можливість швидко та легко надати якісну, перехресну та оновлену інформацію, щоб мати можливість скеровувати людей, які дезорієнтовані або перебувають у труднощах, до відповідних органів чи ресурсів", – підсумовує Пітер Ван Ройен, юрист і координатор. інформаційного пункту.

Un numéro gratuit pour répondre aux questions d'ordre social ou juridique des Ukrainiens et des Belges qui les hébergent

Les juristes et les travailleurs sociaux de l'ONG Caritas International Belgique répondent aux questions des Belges qui accueillent des Ukrainiens via la ligne téléphonique gratuite 0800.2.41.41. Une ligne d'info WhatsApp est également ouverte pour répondre en ukrainien. Des questions de nature très diverses peuvent être traitées, mais Caritas vise en priorité les sujets d'ordre social ou juridique. Comment obtenir des documents de séjour ? Un permis de conduire ukrainien est-il valable chez nous ? Comment bien organiser la cohabitation entre famille accueillie et accueillante ? Caritas entend ainsi partager aux familles hébergées son expertise d'accueil et d'accompagnement des personnes réfugiées et migrantes en Belgique. La ligne téléphonique est accessible gratuitement du lundi au vendredi, entre 12h00 et 18h00. La ligne d'information WhatsApp est accessible pour toutes les questions posées en ukrainien via le 0032/476.34.07.58. "L'enjeu est de pouvoir apporter rapidement et facilement une information de qualité, croisée et mise à jour de sorte à pouvoir aiguiller les personnes désorientées ou en difficulté vers les instances ou les ressources adéquates", conclut Pieter Van Roeyen, juriste et coordinateur du point d'info Caritas International Belgique.

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