Безкоштовний номер для відповідей на соціальні та юридичні питання українців та бельгійців, які їх приймають | Un numéro gratuit pour répondre aux questions d'ordre social ou juridique des Ukrainiens et des Belges qui les hébergent

Юристи та соціальні працівники громадської організації Caritas International Belgium відповідають на запитання бельгійців, які приймають українців за безкоштовним телефоном 0800.2.41.41, повідомили в організації в середу. Також відкрита інформаційна лінія WhatsApp для відповідей українською мовою.

Можна вирішувати найрізноманітніші питання, але "Карітас" націлений насамперед на соціальні та юридичні питання. Як отримати документи на проживання? Чи діють у нас українські водійські права? Як правильно організувати спільне проживання приймаючої та гостинної сімей? "Таким чином Карітас має намір поділитися з приймаючими сім’ями своїм досвідом у прийомі та підтримці біженців і мігрантів у Бельгії", – повідомляє гуманітарна організація.

Телефонна лінія безкоштовна з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 18:00. Інформаційна лінія WhatsApp доступна для всіх відповідей українською мовою за номером 0032/476.34.07.58.

"Завдання полягає в тому, щоб мати можливість швидко та легко надати якісну, перехресну та оновлену інформацію, щоб мати можливість скеровувати людей, які дезорієнтовані або перебувають у труднощах, до відповідних органів чи ресурсів", – підсумовує Пітер Ван Ройен, юрист і координатор. інформаційного пункту.