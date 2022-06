Un nuage arcus qui ressemble à un tsunami fait le buzz sur Reddit

Cette forme de nuage, arcus, fait régulièrement la une avec des photos prises par des amateurs ou des passants impressionnés par une formation peu habituelle et parfois menaçante.

Dernièrement, c’est une vidéo prise aux États-Unis (probablement à Cincinnati) qui a fait un buzz sur Reddit avec plus de 80.000 likes et des milliers de réactions. Les arcus se forment habituellement au bord des orages, quand l’air plus frais avance vers l’air plus chaud et plus humide qui alimentera la tempête.

Cette vidéo en question a dû être tournée à Cincinnati, dans l’Ohio car des formations nuageuses similaires ont été filmées dans la ville et partagées sur les réseaux ensuite. De plus, Cincinnati a vu plusieurs tempêtes s’abattre sur elle cette semaine, causant des dommages conséquents avec, notamment, lundi, environ 90.000 personnes sans électricité.