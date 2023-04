Un nouvel outil spatial pour mesurer la pollution au-dessus de l’Amérique du Nord

Environ 40% des Américains (137 millions de personnes) vivent dans des régions où la qualité de l’air est mauvaise, selon l’American Lung Association. Les quartiers les plus pauvres sont disproportionnellement touchés. La pollution de l’air cause ainsi environ 60.000 décès prématurés par an aux États-Unis. Elle est aussi mauvaise pour l’économie, avec un impact sur la productivité des travailleurs, ou encore sur les cultures.