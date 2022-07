Un nouvel institut flamand des droits humains en plus d’Unia ? Trop complexe, selon le Conseil d’État

Un problème constitutionnel risque aussi de se présenter. En effet, l’institut flamand des droits humains ne pourra plus, comme Unia, aller en justice en cas de violations flagrantes et assister les victimes devant les tribunaux. On peut voir cela comme une réduction du niveau de protection en ce qui concerne le droit à une assistance juridique. Et comme ce droit est garanti dans la Constitution, il n’est pas exclu que la Cour constitutionnelle s’empare de la question.

Unia s’avère être un vrai chien de garde pour l’égalité des chances

Groen, dans l’opposition au nord du pays, est également préoccupé. "Alors qu’Unia s’avère être un vrai chien de garde pour l’égalité des chances, le nouvel institut des droits humains risque bien de n’apparaître que comme un caniche édenté, qui ne pourra légalement faire respecter quelque chose que s’il y a un intérêt collectif en jeu", explique la députée flamande Celia Groothedde. "Les citoyens seront donc moins armés s’ils doivent introduire une affaire de manière individuelle, ce qui est le cas pour les personnes les plus vulnérables. C’est un pas en arrière."

Différentes organisations ont exprimé vendredi les mêmes inquiétudes, allant de la Liga voor Mensenrechten aux syndicats ACV (CSC) et ABVV (FGTB). Quatorze organisations ont regretté, dans un communiqué commun, que le parcours deviendra "inutilement complexe" pour les victimes de discrimination, et que la possibilité d’aller en justice est réduite.