Un nouvel IMC serait capable de mieux évaluer la santé métabolique

Pour mener leur étude, publiée dans la revue Nature Medicine, les chercheurs ont suivi 1000 adultes inscrits à des programmes de bien-être. Ils ont étudié plus de 1100 analyses sanguines Ainsi, des éléments présents dans le sang des personnes suivies, comme les protéines et les métabolites, ont été pris en compte, tout comme le risque génétique et la composition des microbiotes intestinaux collectés à différents moments.

A partir de modèles d’apprentissage automatiques, les chercheurs ont généré des variations prédictives plus précises que les mesures de l’IMC traditionnel.

"Nous avons maintenant la possibilité d'utiliser des mesures moléculaires avancées pour obtenir une représentation plus complète de la santé métabolique d'une personne, qui peut être utilisée pour formuler des recommandations cliniques plus précises pour les individus", a déclaré Noa Rappaport, chercheuse principale à l'ISB et auteure de l'étude.