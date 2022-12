Un nouvel hôtel de police au cœur de Virton ? Meix et Rouvroy demandent à Virton d'augmenter sa participation

Il poursuit : "On nous a d’abord présenté un projet à 5 millions d’euros. Aujourd’hui, avec cette rénovation, il est déjà à plus de 7. Mais qu’en sera-t-il demain ? Le prix des matières premières a augmenté et va encore augmenter. Certains postes n’ont pas été pris en compte. Et les rénovations, ce sont des surprises. Que fera-t-on si la note finale grimpe à 10 ou 12 millions d’euros ? Je ne tiens pas à mettre ma commune en difficulté financière pour un hôtel de police."

La demande est en réalité très claire. Soit la commune de Virton s’engage à prendre en charge une partie du surcoût causé par la rénovation, soit les communes de Meix et Rouvroy, au moins, proposeront d’étudier un autre projet situé hors de la capitale gaumaise.

"Mais ce n’est pas une bonne idée de quitter le centre de Virton. C’est là que la densité est la plus importante. Il faut rester proche de la population. Puis on voit que l’insécurité est grandissante à Virton. Le trafic de stupéfiants s’accentue. La semaine dernière, nous avons encore placé neuf personnes sous mandat d’arrêt dans ce cadre. Si nous allons plus loin, c’est laisser le champ libre à ces trafics", s’inquiète Jean-Yves Schul.