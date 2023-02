Un nouvel extrait du 23e album de Jethro Tull à écouter ici !

Ce nouveau titre a été mixé par Bruce Soord et s’accompagne d’un clip signé par Christian Rios.

Les fans pourront acheter l’album en différents formats, incluant des versions deluxe limitées avec des bonus, des notes détaillées, un Blu-ray en Dolby Atmos surround 5.1, des mixes alternatifs de Bruce Soord et une interview détaillée de Ian Anderson. L’album sera également disponible en format numérique.

Jethro Tull continuera également à donner des concerts cette année en Europe continentale, avec un passage en Belgique les 7 et 8 septembre.

Tracklisting :

1. Voluspo

2. Ginnungagap

3. Allfather

4. The Feathered Consort

5. Hammer On Hammer

6. Wolf Unchained

7. The Perfect One

8. Trickster (And The Mistletoe)

9. Cornucopia

10. The Navigators

11. Guardian’s Watch

12. Ithavoll