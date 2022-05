Un nouvel étoilé en province de Namur

Le chef Marius Bosman a reçu sa première étoile dans le guide Michelin. Son restaurant Arden est situé à Villers-sur-Lesse (Rochefort) dans le château de Vignée, un hôtel cinq étoiles.

Marius Bosman a pris les commandes des cuisines il y a un peu plus d’un an, le premier mai 2021.

Ce jeune chef talentueux a tout de suite essayé d’apporter sa touche personnelle aux menus, une audace qui s’est révélée payante : " Ce qui est important, c’est de toujours expérimenter de nouvelles choses. C’est ça le secret. Cette étoile va encore plus nous permettre d’évoluer. "

Avant d’arriver à Rochefort, Marius Bosman est passé par plusieurs restaurants prestigieux comme le triplement étoilé Hertog Jan à Bruges. Il a également effectué un passage remarqué au Boury à Roulers, un établissement qui vient d'entrer, lui aussi, dans le club très fermé des trois étoiles.

L’édition 2022 du guide Michelin a également mis à l’honneur Maxime Sanzot, du restaurant Racines, à Floreffe qui a été désigné " meilleur sommelier de l’année ".