Un nouvel été de travaux ferroviaires entre Liège-Guillemins et Herstal

Chaque été depuis 2019, Infrabel rénove ce tronçon. "C’est une grosse modernisation des infrastructures ferroviaires qu’on a lancée au cœur de Liège.", explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, "C’est un investissement conséquent qui permet de remettre à niveau cette infrastructure ferroviaire. On a déjà travaillé à la voie, donc ce sont des remplacements de rails, de traverses, de ballast. On a remis à neuf un quai à Liège-Carré, des aiguillages à Liège-Saint-Lambert. Bref, c’est un renouvellement de grande ampleur qui, cet été, se poursuit. On va principalement se concentrer au niveau de ce que nous appelons les ouvrages d’art. Un tunnel, par exemple, ça s’entretient. Et on en a deux là : le tunnel Saint-Martin et le tunnel sous Pierreuse. Cet été, on va se concentrer sur le pied de la voûte de ces tunnels. Il faut savoir qu’il y a des quantités d’eau qui percolent, qui passent à travers la structure même du tunnel. Ces eaux, il est important de les récolter pour les évacuer, les drainer. C’est ce qu’on va faire sous ces deux tunnels. On va poser de nouveaux caniveaux qui vont drainer les eaux et qui vont aussi permettre de poser les câbles qui commandent la signalisation."

Et au terme de cet été ? "On en aura fini vraiment avec l’essentiel des travaux et l’été 2023, on ira un peu plus loin sur la ligne : on travaillera entre Liers et Glons.", annonce Frédéric Sacré, "L’objectif de l’ensemble de ces travaux, outre le fait d’avoir mené un grand renouvellement qui va pérenniser cette ligne pour plusieurs dizaines d’années, c’est qu’on va pouvoir augmenter la vitesse de référence, donc entre Liège-Saint-Lambert et Liers, on va passer de 90 à 100 kilomètres/heure et on va aussi, c’est essentiel pour nous, mettre en place fin 2023 le système ETCS, ce système de contrôle permanent de la vitesse des trains sur l’ensemble de la ligne."