Un nouvel espace numérique pour faire ses démarches administratives au CPAS de Namur

Un nouvel espace numérique a ouvert ses portes le lundi 3 avril au CPAS de Namur. Il est ouvert à tous les bénéficiaires du CPAS, "toute personne qui pousse la porte du CPAS pour y demander de l’aide au sens large, au service de médiation, au service énergie, etc", explique Amélie Loeckx, la responsable de l’espace numérique du CPAS de Namur.

Un espace numérique de plus à Namur! Certains le penseront en entendant qu’un nouvel espace numérique ouvre ses portes au CPAS de Namur. Pourtant, le CPAS a mûrement réfléchi son projet. "On s’est rendu compte que pour certaines personnes c’était stressant de pousser la porte d’une institution qu’ils ne connaissent pas alors que la porte du CPAS est connue, leurs assistants sociaux sont là, peuvent les amener à l’espace numérique et les y installer". En éliminant l'étape supplémentaire du renvoi vers un autre espace numérique (Interface 3 ou la ville de Namur), le CPAS espère que ses usagers seront moins freinés dans leurs démarches administratives.

L’espace numérique donne accès à des ordinateurs ainsi qu’à un accompagnement. "Mettre un CV en ligne, avoir accès à des plateformes, réaliser des démarches administratives, demander des documents, énumère Amélie Loeckx. On sait que notre public peut ne pas avoir accès à ce type de matériel, ou peut avoir des difficultés à réaliser ces démarches sans un certain accompagnement. Une étude de la Fondation Roi Baudouin montre que 70 % des personnes précarisées sont victimes de la fracture numérique". Le but n'est évidemment pas récréatif: "l'idée n'est pas d'aller sur les réseaux sociaux ou de jouer à des jeux".

En face de l’espace numérique, un local sera disponible si l’un des usagers a besoin de discuter de choses plus personnelles avec l’assistant social.

Le CPAS compte faire évoluer l’offre en fonction des besoins qui seront repérés au fil des prochains mois.

L’espace numérique est ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi, l’accès est libre et gratuit.