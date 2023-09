Un nouvel espace bien-être pour les patients cancéreux de la région malmédienne

Le diagnostic d’un cancer amène beaucoup de questions aux patients. Le traitement diminue leur image d’eux-mêmes et s’accompagne d’effets secondaires parfois lourds. Alors pour les aider à mieux supporter tout cela, l’asbl malmédienne Crac’sathon vient de mettre sur pied un espace bien-être implanté au sein même du centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy. Il a été inauguré ce vendredi.

L’espace Arduinna se veut simple mais chaleureux. Il y règne une ambiance apaisante. Deux personnes y proposent de la réflexologie plantaire et palmaire, des massages et de l’onco-esthétique. Une amélioration de l’image pratiquée par Derya Saricicek : " On les accompagne aussi dans l’acceptation de la modification de leur image corporelle. On les aide à conserver l’estime de soi. On diminue leur anxiété. Plusieurs patients ont par exemple pu redessiner eux-mêmes leurs sourcils, ce qui est très compliqué quand ils n’ont plus du tout de poils au niveau des sourcils ", explique-t-elle.

Un exemple parmi d’autres des bienfaits de ces séances. Yolande en a profité et cela l’a aidée à surmonter la maladie : " Ça m’a fait un bien énorme. On est vraiment chouchouté et soigné. Après le diagnostic, on se laisse peut-être un petit peu aller et je crois que c’est très important d’avoir des gens qui sont là, déjà pour vous remonter le moral. Quand ça vous tombe dessus, vous êtes là à vous demander pourquoi moi ? Ça vous hante. Ici ça m’a fait beaucoup de bien ", confie-t-elle.

Des séances ouvertes aux malades du cancer de la région malmédienne à tout petit prix : 25 euros pour 12 séances. Il n’est pas nécessaire d’être soigné à l’hôpital de Malmedy pour en bénéficier.