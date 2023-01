Un nouvel espace bien-être aux parfums indous va ouvrir en février à Liège

Dounia Devsena est une artiste performeuse et artisane de bien-être, autoentrepreneuse de la région liégeoise.

Elle va ouvrir un espace de bien être Doniya Shaanti, un espace dédié au corps, à l’âme et l’esprit. C’est un espace qui vous transportera en Inde pour une bulle d’air épicée.

Tous vos sens seront mis en éveil. Diverses activités seront proposées comme de la danse, des spectacles, des massages mais aussi des ateliers de cuisine ayurvédique…

C’est unique à Liège et ce concept vous permettra de partager des activités et des savoirs de la culture indienne, dans un espace écoresponsable dans le choix des huiles de massages et des ingrédients de cuisine par exemple.

Elle espère vous accueillir dans cet établissement en février 2023.

Pour réaliser son rêve, Dounia DEVSENA a lancé une campagne de crowdfunding.

Aujourd’hui, 40% de la somme a été obtenue.

Si vous êtes curieux, si ce projet vous intéresse, vous pouvez lui donner un coup de pouce.

Rendez-vous sur le site Crowd’in Doniya Shaanti