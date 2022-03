Un nouvel eldorado pour les géants du web : la santé. Une enquête de DOC SHOT

À grand renfort de technologie et grâce à l’exploitation de nos données personnelles et médicales, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) croient pouvoir traiter tous nos maux, prédire notre avenir biologique et surtout conquérir un marché colossal. Ils sont en train de conquérir l’univers de la médecine en l’abordant (presque) comme un marché comme les autres. La plupart de leurs utilisateurs n’ont pas encore identifié la place de chacun de ces mastodontes dans la galaxie santé. Et tandis que les systèmes de santé nationaux et publics sont à bout de souffle, les patients, eux, cherchent désespérément des réponses à leurs maux. C’est ce qui permet à ces multinationales du numérique de déployer leurs méthodes miracles. En comblant la pénurie, ces entreprises se positionnent une fois de plus comme des intermédiaires omniscients. Mais pour les acteurs du milieu médical, la façon dont les GAFAM assoient leur légitimité repose sur leur volonté farouche de s’arroger le monopole de notre confiance. Car, ceux à qui nous accorderont notre confiance auront notre santé entre les mains. Ainsi, en présentant la dernière Apple Watch, le PDG d’Apple a déclaré que "la plus grande contribution d’Apple à l’humanité sera la santé ". " Nous la démocratisons. Nous reprenons aux institutions de quoi rendre les individus maîtres de leur santé.".