Новий бельгійський астронавт | Un nouvel astronaute belge

Інженер і дослідник неврології Рафаель Ліжеуа став третім бельгійським професійним астронавтом. До нього були Дірк Фрімаут і Френк Де Вінне. Європейське космічне агентство (ESA) повідомило, що Рафаель Льєжуа родом із Намюра, його вибрали після серйозного відбору.

Бельгієць входить до групи з п’яти нових європейських кар’єрних астронавтів, перших з 2009 року, до складу якої входять дві жінки та троє чоловіків.

У віці 34 років він отримав освіту в Льєжському та Паризькому університетах, пройшов кілька курсів із фундаментальної фізики та біомедичної інженерії, щоб стати доктором нейронаук. Зараз він є дослідником і викладачем в університетах Лозанни та Женеви після роботи в Сінгапурі та Сполучених Штатах.

Перший космічний політ нового бельгійського астронавта може бути здійснений між 2026 і 2030 роками, ймовірно, до Міжнародної космічної станції (МКС).

Його навчання розпочнеться наступного квітня під керівництвом іншого бельгійця, почесного астронавта Франка Де Вінне, який очолює навчальний центр для європейських астронавтів у Кельні.