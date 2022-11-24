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Новий бельгійський астронавт | Un nouvel astronaute belge

© Tous droits réservés - Agence spatiale européenne (ESA)

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Інженер і дослідник неврології Рафаель Ліжеуа став третім бельгійським професійним астронавтом. До нього були Дірк Фрімаут і Френк Де Вінне. Європейське космічне агентство (ESA) повідомило, що Рафаель Льєжуа родом із Намюра, його вибрали після серйозного відбору.

Бельгієць входить до групи з п’яти нових європейських кар’єрних астронавтів, перших з 2009 року, до складу якої входять дві жінки та троє чоловіків.

У віці 34 років він отримав освіту в Льєжському та Паризькому університетах, пройшов кілька курсів із фундаментальної фізики та біомедичної інженерії, щоб стати доктором нейронаук. Зараз він є дослідником і викладачем в університетах Лозанни та Женеви після роботи в Сінгапурі та Сполучених Штатах.

 Перший космічний політ нового бельгійського астронавта може бути здійснений між 2026 і 2030 роками, ймовірно, до Міжнародної космічної станції (МКС).

Його навчання розпочнеться наступного квітня під керівництвом іншого бельгійця, почесного астронавта Франка Де Вінне, який очолює навчальний центр для європейських астронавтів у Кельні.

 

Un nouvel astronaute belge

L'ingénieur et chercheur en neurosciences Raphaël Liégeois devient le troisième astronaute belge de carrière. Avant lui, il y avait eu Dirk Frimout et Frank De Winne. Raphaël Liégeois est Namurois et a été choisi au terme d'une sélection drastique, a annoncé l'Agence spatiale européenne (ESA).

Le Belge fait partie d'un groupe de cinq nouveaux astronautes européens de carrière, le premier depuis 2009, composée de deux femmes et trois hommes.

Âgé de 34 ans, ce Namurois, formé à l'université de Liège et Paris, a multiplié les cursus en physique fondamentale et ingénierie biomédicale pour devenir docteur en neurosciences. Il est actuellement chercheur et enseignant aux universités de Lausanne et Genève, après avoir travaillé à Singapour et aux États-Unis.

Le premier vol dans l'espace du nouvel astronaute belge pourrait être réalisé entre 2026 et 2030, sans doute vers la Station spatiale internationale (ISS).

Son entraînement débutera en avril prochain, sous la coordination d'un autre Belge, l'astronaute émérite Frank De Winne, qui dirige le centre d'entraînement des astronautes européens, à Cologne.

 

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