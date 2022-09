Un nouvel album pour Sudan Archives, violoniste de génie et pop star avant-gardiste

"Sometimes I think that if I was light-skinned/Then I would get into all the parties/Win all the Grammys, make the boys happy" peut-on entendre dans les premiers instants du morceau NBPQ (Topless), annonçant d’entrée de jeu qu’elle n’est pas ici pour pratiquer la langue de bois. Brittney Parks, 27 ans, est en passe de devenir l’icône d’une pop avant-gardiste, d’une jeunesse qui n’a que faire des conventions et qui célèbre la liberté dans une logique complètement hédoniste. Il y a en elle un peu de FKA Twigs, de Donna Summer, de Cardi B ou de Janet Jackson. À la base violoniste, on peut aisément faire un parallèle entre elle et un Sofiane Pamart, ce dernier ayant réussi à faire passer le piano classique dans les sphères pop et rap. Et à balayer avec ça toutes les règles tacites autour de ces nobles instruments. Si on peut se mettre derrière un Steinway, lunettes de soleil sur la tête et Yeezy aux pieds, pourquoi pas jouer du Stradivarius à l’envers sur une barre de pole dance, comme dans le clip de Selfish Soul ? "J’ai toujours voulu être strip-teaseuse !", expliquait-elle même récemment au magazine Numéro.