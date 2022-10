Un nouvel album pour Queens of the Stone Age ?

C’est en tout cas ce que confirme Jesse Hughes du groupe Eagles of Death Metal.

Eagles of Death Metal a été créé par Hughes et Josh Homme, leader de Queens of the Stone Age. Ensemble, ils ont écrit les quatre albums studio du groupe.

Et dans un livestream sur Instagram, on a demandé à Jesse Hughes ce que les deux hommes faisaient en ce moment. Il a répondu : "On enregistre".

Il s’explique ensuite : "Eagles of Death Metal enregistre un nouvel album. Queens of the Stone Age vient juste d’en terminer un et on fait le nôtre, maintenant."