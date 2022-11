Un nouvel album pour Maneskin

Les stars du glam rock "made in Italy", Maneskin, nous annoncent la sortie de leur troisième album. Intitulé RUSH, il sortira le 20 janvier prochain. L’info a été dévoilée aussi bien sur les réseaux sociaux officiels du groupe que sur la plateforme de streaming Spotify.

Même si nous n’en connaissons pas encore la tracklist, il est probable que leur dernier single en date, "The Loneliest", en fasse partie tout comme le titre "Kool Kids" dévoilé sur scène par le groupe le mois dernier à Mexico dans le cadre de leur nouvelle tournée.

Il est également possible que le titre "If I Can Dream" reprise du répertoire d’Elvis Presley et utilisé dans la BO du film "Elvis" du réalisateur Baz Lurhmann y soit également repris, tout comme "Supermodel" dévoilé en single il y a quelques mois.

Le groupe est actuellement en tournée en Amérique du Nord et reviendra en Europe à partir de février.