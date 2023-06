Un nouvel album pour le groupe iconique de l’électro française "Justice" prévu en 2024

Après huit ans d’absence, Justice sera de retour en 2024 pour un quatrième album. Ce week-end, Busy P confiait au micro de France Inter que son label Ed Banger records se projetait l’année prochaine avec l’un des duos les plus célèbres de la French Touch pour un nouvel album et une tournée.

Une première fois annoncé en 2020, le label n'avait plus donné suite. Cette fois, le célèbre DJ français l’a confirmé lors de son passage au We Love Green Festival, Justice sera bien de retour. Le groupe aux influences Hard Rock, Disco et pop avait sorti son dernier album "Woman" en 2016. Connu pour ses bases Hard-Rock, ses influences disco et son rythme pop électrisant, le groupe avait dans ses disques la particularité de penser ses lignes de synthé comme des riffs de guitare plutôt que comme une boucle House. Cette sonorité unique les propulsera au sommet de la scène électronique internationale. Un succès immédiat qui projettera au rang de culte leur premier projet "Justice" aussi appelé "Cross" en raison de sa pochette iconique à la croix noire. Auréolé de deux victoire de la musique en 2008 et en 2012, le groupe symbolisera le renouveau de la French Touch des années 2010 et engrangera les succès avec des tournées mondiales sold-out en 24h.

Après leur troisième album, les deux musiciens ne feront plus parler d’eux si ce n’est en 2021 lors de la sortie du projet solo de Gaspard Augé : "Escapades". Un album beaucoup plus inspiré des disques qui ont bercé son enfance : disco, variété française et bandes sonores de film. L’album ne voyage toutefois pas très loin de "la sphère Justice" puisque le duo y est crédité.

Il faudra aux fans un peu de patience puisque Peter Winter n'a en revanche révélé aucune date de sortie précise pour leur nouveau disque.