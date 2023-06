Un nouvel album pour Ascendant Vierge, "Une Nouvelle Chance"

L’échange continue, à travers cette fois des questions plus centrées sur la réflexion qui anime leur projet.

RTBF : Malgré l’électronique fondatrice et omniprésente dans votre musique, on décèle chez vous une importance forte accordée à la nature. La nature humaine, nos comportements, mais aussi et surtout l’écosystème qui nous abrite. Est-ce pour vous une manière de garder une connexion au réel ?

Ascendant Vierge : La nature humaine est effectivement au cœur des sujets dans l’écriture des chansons d’Ascendant Vierge. C’est pas un choix rationalisé genre "restons connectés au réel". On est connectés au réel et bien vivants !

La narration visuelle occupe une place prépondérante dans vos travaux visuels. Qu’elle soit à travers un montage vidéo de films de chevaliers, un filtre Instagram ou un mash-up enflammé se terminant par un environnement postapocalyptique, elle ajoute un message supplémentaire aux paroles. Est-ce une volonté d’apporter plus de force ou de créer un double sens ?

Ascendant Vierge : C’est excitant de créer des doubles sens au sein même d’un texte, concernant la partie visuelle, c’est une somme d’indices qui guident vers une possible compréhension / interprétation. Une fois qu’une chanson est sortie et que le public se l’approprie, cela rentre dans le domaine de l’intime. Chacun son interprétation, ses images… On aime bien travailler avec des gens que l’on connaît, que l’on apprécie en tant que personnes et artistes, c’est toujours agréable de se faire surprendre des interprétations de chacun.

Pour les visuels, nous croisons les interprétations de nos collaborateurs et nos envies. C’est un champ d’expression inépuisable et euphorisant.

Comment vivez-vous la suffocation face au numérique et aux réseaux sociaux qui reviennent fréquemment dans vos titres ?

Ascendant Vierge : On essaye d’en tirer le pire comme le meilleur, en combinant mots, rythmiques, sonorités on suggère les images, les sensations les émotions que tout cela nous inspire. C’est important de garder le sens de l’humour, d’être un peu piquant, je pense ici au morceau influenceur.

Mais quand je pense également au clip et à la façon dont en 2020 nous l’avons produit c’est peut-être une des plus belles expériences WEB d’Ascendant Vierge, c’est un clip signé (ndlr : le clip d'"Influenceur") Golgotha et Kevin Elamrani mais qui a mobilisé plus de 80 intervenants tout autour du monde qui ont chacun produit des filtres tous plus étonnants les uns des autres. Les réseaux sociaux ont créé tout ça.

Encore aujourd’hui avec la sortie de notre album "Une Nouvelle Chance", notre Instagram a été le théâtre de tout un déploiement de "pièces à conviction" menant jusqu’à la sortie de cet album. Tout ça c’est le présent, on y est, voilà nos outils, on s’en sert.

Retirer tout le digital et l’électronique d’Ascendant Vierge, c’est possible ? Une version "organique" de votre musique, ça vous a déjà tenté ? Pour cette question, il est intéressant d’individualiser les réponses tant il en échappe une certaine ferveur.

Mathilde Fernandez : Cela m’arrive sur des concerts acoustiques en solo de reprendre des morceaux comme “Faire et Refaire” ou “Petit Soldat”, mais produire une version acoustique en tant qu’Ascendant Vierge ce n’est pas le projet !

Paul Seul : Vouloir à tout prix opposer humanité et digital, c’est une grossière erreur. Je connais des groupes dont la musique "organique" est morte bien qu’incarnée et d’autres qui font crier les machines et nous transpercent d’émotions avec autant d’intensité qu’une diva soul. Le curseur se place sur l’émotion plutôt que sur le médium. A mon sens, Ascendant Vierge, c’est déjà très organique.

"Dis, c’est à ça que ça sert ?", "Je ne sais plus m’en défaire", "Ferme les yeux sur la misère" : on peut aisément mettre ces paroles dans un contexte d’obsession et d’abondance numérique, de détachement du réel et du vrai. Pour vous, le digital, c’est une relation amour haine ?

Ici aussi, les avis divergent mais se rejoignent en certains points.