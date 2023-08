Un nouvel album de Tchantchès en wallon par François Walthéry

"C’est du wallon très abordable" rassure le traducteur Paul-Henri Thomsin, "du parler de tous les jours. Ce sont des faits de vie, des petites blagues de comptoir où on met en valeur les vieux zincs de chez nous, où on parlait à tout le monde et où on se racontait tout et n’importe quoi".

"C’est un livre qui ne se prend pas très au sérieux" opine le dessinateur. "On peut l’ouvrir avant d’aller dormir et lire deux ou trois pages… Au risque de tout lire d’un coup parce qu’on se marre tout le temps. Des copains ont dessiné leurs personnages dedans. Dany avec Colombe Tiredaile, Félix Meynet a dessiné Fanfoué, Marc Hardy avec Pierre Tombal et Kox a dessiné l’agent 2012".

Cet album de Tchantchès par François Walthéry a été tiré à 5000 exemplaires en français et 1000 en wallon.

*Tchantchès entre dans un café. Robert n’est pas là. Il est à l’hôpital. Pourtant je l’ai vu hier avec une jolie femme. Oui mais répond le patron du café : sa femme l’a vu aussi !