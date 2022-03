Un nouvel album de Gaston : un crime de lèse-Franquin

Dans son atelier de Boisfort en août 1996 (quelques mois avant son décès), André Franquin a tenu ces propos pour une interview radiophonique :

S’il fallait, en vieillissant, préparer ses dernières volontés, je dirais vraiment "ne faites jamais dessiner Gaston par quelqu’un d’autre ! " Je n’aimerais pas du tout faire dessiner Gaston même par un très bon dessinateur.

(Propos repris dans mon livre "Le Duel Tintin-Spirou" paru en 1997 aux éditions Luc Pire, p.165)

Le dessinateur québécois Delaf est l’heureux (?) élu choisi par les actuels directeurs éditoriaux de Dupuis pour créer cette année un nouvel album de Gaston. Comment le coauteur (avec Dubuc) de la série "Les Nombrils" a-t-il accepté cette mission immorale et surtout, impossible ? Car si le grand public va se ruer sur cet album – le succès commercial est assuré, Delaf va devoir essuyer une pluie de critiques assassines émanant des admirateurs de Franquin. Car Franquin est plus qu’un auteur de BD : c’est un Dieu du dessin, vénéré par des milliers de fans. Et pour ce public connaisseur et exigeant, Gaston est un mythe intouchable.