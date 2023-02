Un nouvel album concept pour le claviériste Rick Wakeman (Yes)

Un nouvel album du claviériste Rick Wakeman, connu pour son travail au sein de Yes mais aussi pour ses collaborations avec David Bowie, Cat Stevens, Black Sabbath et de nombreux autres, est disponible en vente sur le site de l’artiste.

Intitulé A Gallery of the Imagination, cet album concept présente chaque titre comme s’il s’agissait de peinture dans un musée. L’album explore aussi l’enfance et la jeunesse du musicien, et notamment ses souvenirs des cours de piano donné par Mrs Symes, lorsqu’il était âgé de 5 ans, ainsi que l’évocation de ses années en tant qu’étudiant au prestigieux Royal College of Music de Londres.

Wakeman a précisé, concernant le concept de cet album :

"Une de mes grandes passions est d’aller dans les musées et les galeries d’art et de voir tous les différents types d’art, alors j’ai pensé, pourquoi pas une galerie de musique… La galerie de l’imagination ? Les gens peuvent peindre leurs propres images mentales sur les différents types de musique qui se trouvent sur l’album. C’est très varié et pour moi, cela fonctionne très bien parce que le concept tient tout ensemble".