Un nouvel acheteur belge prochainement dans "Affaire conclue"

Lors d’une interview accordée à la DH, l’antiquaire Georges Van Cauwenbergh a annoncé avoir participé au tournage de plusieurs épisodes de "Affaire conclue". Sa première apparition en télé aura lieu le 9 mai, à l’occasion du prime de l’émission.

Le prime du 9 mai de "Affaire conclue" sera marqué par la première apparition de Georges Van Cauwenbergh sur le banc des acheteurs. L’antiquaire belge restera ensuite à leurs côtés pour le restant de la saison, voire plus longtemps s’il en a l’opportunité. "J’ai déjà tourné six quotidiennes et cela s’est super bien passé. […] J’espère donc être contacté pour les six prochaines émissions" a-t-il en effet confié à Pierre-Yves Paque, journaliste à la DH.