Un nouvel acheteur belge dans “Affaire conclue”

À l’orée de cette nouvelle année, l’émission “Affaire Conclue” s’apprête à connaître de nombreux changements. On annonçait ainsi qu’un nouveau décor devrait arriver plus rapidement que prévu mais ce ne sera pas la seule nouveauté à venir. En effet, plusieurs primes événementiels auront lieu durant l'année, en opposant entre autres sept acheteurs reconnus de l’émission face à sept nouvelles têtes. Et parmi ces dernières personnalités se trouvera Sébastien Delcampe, un marchand belge reconnu pour son site “Delcampe.net”. Fondé en 2000, ce dernier permet d’utiliser le net pour rapprocher les acheteurs d’objets de collection en tous genres. Sébastien Delcampe avait d’ailleurs publié sur ses réseaux sociaux une image plutôt équivoque sur son futur passage télévisuel.