Un nouveau "Voyage du Stradivarius Feuermann" à Flagey et à Liège : réservez vos places

Après une première édition qui a récolté un concert de louanges, embarquez pour un nouveau Voyage du Stradivarius Feuermann. Le spectacle musical de Camille Thomas et Jérôme Colin revient pour des représentations exceptionnelles à Bruxelles et à Liège. Un tourbillon de notes et d'anecdotes historiques qui feront vibrer votre corde sensible.

Sur le millier d’instruments fabriqués par Antonio Stradivari, 696 sont arrivés jusqu’à nous. Parmi eux, 63 violoncelles dont le De-Munck-Feuermann de 1730.

Dans un spectacle musical inédit, Camille Thomas et Jérôme Colin racontent le voyage de cet instrument d’exception. De sa sortie de l’atelier d’Antonio Stradivari, un matin probablement ensoleillé de l’an 1730, aux toits de Paris, près de trois siècles plus tard.

Bach, Chopin, Franchomme, Piatti, Gluck, Pablo Casals. Camille Thomas remonte le temps et interprète sur le mythique "Feuermann", les morceaux qui ont marqué son histoire.