Un nouveau virus découvert dans l’Océan Pacifique à 9000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes

Isolé dans des sédiments de la Fosse des Mariannes à 8838 mètres sous la surface par une équipe chinoise et baptisé "vB_HmeY_H4907", il est le premier jamais découvert aussi profondément sous l’océan. D’après son analyse génétique, Il appartient à une nouvelle famille virale, jusqu’ici inconnue, la famille "Veridae ".

Il s’agit d’un virus particulier, un bactériophage. Il ne peut pas se reproduire tout seul, il vit et prolifère en attaquant des bactéries, il se réplique en elles (il leur fait produire de nouveaux virus) avant de les détruire. Selon le découvreur, Min Wang, virologue marin de l’Université océanique de Chine, c’est le phage découvert le plus profondément dans l’océan. Cet espace "Hadal" des grandes profondeurs est le dernier endroit sur Terre à avoir été exploré et le plus mystérieux, il est le refuge le plus profond pour la vie sur notre planète.