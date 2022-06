Un nouveau tram sur le réseau carolo

Le premier tram rénové a été mis en circulation à Charleroi. Après presque 40 ans de service, il a fallu le remettre à neuf : "il y a un compartiment pour les personnes à mobilité réduite, la peinture a été refaite, ainsi que le câblage électrique et le poste de conduite, c’est plus agréable", explique Eric Tassiaux, le conducteur. Un changement apprécié aussi par les passagers, "on a l’air conditionné, c’est plus spacieux, plus clair et j’aime beaucoup le design, plus aérodynamique". Cette rénovation est menée par la société Alstom. Au total, 45 tramways devraient être modernisés.