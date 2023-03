Un nouveau train direct Liège-Aix-la-Chapelle en bonne voie pour décembre

Le ministre de la mobilité, Georges Gilkinet, la secrétaire d’Etat hollandaise, Vivianne Heijnen, chargée des infrastructures et de la gestion d’eau et le député du Limbourg, chargé de la mobilité et des infrastructures, Maarten van Gaans-Gijbels, ont signé une lettre d’intention mettant sur les rails ce train des trois pays. Une fois lancée, cette liaison permettra de relier les trois villes entre elles sans correspondance.