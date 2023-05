Un nouveau train de nuit entre Bruxelles et Berlin, premier départ ce vendredi soir

Un nouveau train de nuit reliera dès ce soir Bruxelles à Berlin en passant par Amsterdam. Cette nouvelle offre est proposée par une jeune coopérative belgo-néerlandaise : European Sleeper.

Trois allers-retours par semaine sont prévus. Pour son premier départ de Bruxelles, le Good Night Train, son nom officiel, affiche presque complet.

Les quelques 500 places ont presque toutes trouvé preneur, même s’il faut reconnaître qu’il y aura, dans ce premier départ, quelques officiels et journalistes.

"Un train de nuit, c’est plutôt un train, plus une nuit d’hôtel, argumente Elmer Van Buuren, l’un des cofondateurs de European Sleeper. Je pense que les gens préfèrent prendre le train puisqu’il est possible de ne pas se réveiller trop tôt le matin, pour aller à l’aéroport et prendre le premier vol à 7 heures. Ça permet de voyager de façon plus durable."