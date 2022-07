Un nouveau tour de passe-passe du magicien Sagan à Longwy cinq ans plus tard ?

Triple champion du monde, vainqueur lors de ses 10 participations au Tour de Suisse, Peter Sagan est du genre récidiviste. Il pourrait donc être inspiré par l’arrivée de Longwy où il a décroché l’une de ses 12 étapes sur le Tour de France. Le Slovaque avait réussi un authentique exploit au sommet de la Côte des Religieuses. Il avait réussi à s’imposer… après avoir déchaussé !



En 2017, Sagan est au sommet de son art. Triple champion du monde, il débarque sur le Tour avec l’arc-en-ciel sur le dos et 5 victoires au compteur. Un peu juste sur le sprint plat à Liège, il exploite au mieux l’arrivée pour puncheur de Longwy. Richie Porte lance l’emballage final. Sagan embraie et se détache. Alors qu’il est en tête sa chaussure droite se décroche de la pédale. Sans paniquer, il reclipse et relance son effort. Michael Matthews, Dan Martin et Greg Van Avermaet sont trop courts. La magie (et le sang-froid) de Hulk a opéré. Le lendemain, il est exclu du Tour à Vittel après un accrochage avec Mark Cavendish.



Cinq ans plus tard, le coureur de TotalEnergie retrouve le théâtre de cet exploit. Et ça tombe bien, il semble revenir en forme. Après un printemps compliqué, Sagan retrouve des couleurs. Il a levé les bras au Tour de Suisse et au championnat de Slovaquie. 4e à Sønderborg puis 6e à Nyborg, Peto est dans le match depuis le début du Tour. "Il a vraiment beaucoup d’envie. Ça se ressent sur le vélo. On a un groupe solidaire autour de lui. Peter a beaucoup d’expérience. Il a fait l’analyse de ses deux sprints. Ça se rapproche. Il était dans le match. Mais il faut de la réussite et que la porte s’ouvre. Il fonctionne à l’instinct et prend souvent les bonnes décisions", explique Benoit Genauzeau, au micro de Jérôme Helguers.