Un nouveau topo-guide "Randonnées en boucle en province de Brabant wallon"

En tout seize balades conçues par un randonneur, un bénévole passionné qui, en compagnie d’autres bénévoles, entretient le balisage tout au long de l’année. Les randonneurs confirmés trouveront, dans ces randonnées originales, matière à passer d’agréables journées. Et même les marcheurs un peu moins aguerris, ou ceux qui souhaitent s’initier sans trop forcer aux joies de la randonnée, y puiseront, grâce aux nombreuses suggestions de raccourcis, des possibilités d’adapter leur sortie à leurs aspirations.

Ces balades en boucle se font sur des ditance de 18 à 26 km, mais rassurez -vous, il y a de nombreuses variantes et raccourcis.

Voici une belle façon de découvrir la plus petite province de notre pays et son incroyable diversité de paysages.

Infos via le site www.grsentiers.org