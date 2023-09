Un nouveau titre pour Duran Duran avec Nile Rodgers et l’ancien membre Andy Taylor

" Black Moonlight" est le deuxième des trois titres originaux que le groupe a créés pour son prochain album Danse Macabre, inspiré par Halloween et composé essentiellement de reprises. Ce titre leur permet de retrouver Nile Rodgers, ami de longue date et collaborateur habituel. Le cofondateur de Chic a déjà produit l’album Notorious de Duran Duran en 1986.

Le claviériste Nick Rhodes a déclaré à propos de "Black Moonlight" dans un communiqué de presse : " Nile Rogers est une force de la nature. Lorsque nous nous retrouvons dans une pièce, nous commençons à jouer et la magie opère. Nile dit toujours que CHIC est son premier groupe, et Duran Duran son deuxième. Sur le plan thématique, je préfère personnellement la lune au soleil. Simon a pris l’idée et l’a exploitée".

Le leader du groupe, Simon Le Bon, a ajouté : "'Black Moonlight' est une collaboration classique entre Duran Duran et Nile Rodgers. Lorsque Nile a commencé à jouer de la guitare en studio, il a vraiment inspiré tout le monde avec son riff, et la chanson s’est écrite d’elle-même".

L’ancien guitariste de Duran Duran, Andy Taylor, apparaît également sur le morceau. Il a récemment révélé qu’il avait quitté Duran Duran pour des raisons "créatives" et qu’il n’y avait "rien de personnel".

En mars dernier, on apprenait qu’Andy Taylor apparaîtrait sur le prochain album de Duran Duran, ce qui n’était pas chose certaine puisqu’il est atteint d’un cancer incurable de la prostate métastatique de stade 4 depuis quatre ans.

Il évoquait d’ailleurs récemment un nouveau traitement qui lui a permis de gagner cinq ans de vie et précise qu’il espère bien en avoir encore autant à vivre.

Le groupe a présenté l’album de 13 chansons avec des versions retravaillées de morceaux de Duran Duran, ainsi que plusieurs reprises " à tendance gothique " : " Bury a Friend " de Billie Eilish, "Paint It, Black" des Rolling Stones, "Spellbound" de Siouxsie and the Banshees, et un titre inspiré de Rick James, "Super Lonely Freak". Victoria De Angelis, de Måneskin, s’est jointe à eux pour une interprétation de "Psycho Killer" de Talking Heads. En plus de De Angelis et Cuccurullo, l’album accueille une collaboration avec Nile Rodgers, qui est en tournée avec le groupe, Mr. Hudson, et le guitariste original Andy Taylor.