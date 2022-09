Arctic Monkeys vient de dévoiler "Body Paint", nouvel extrait de l'album, The Car, à venir…

Il s’agira du dernier titre qui teasera leur album The Car qui sortira ce 21 octobre, un disque annoncé comme "introspectif" et contenant du piano et de la batterie plus lente qu’attendu. "Body Paint" fait l’objet d’un clip réalisé par Brook Linder.