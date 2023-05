Un nouveau titre de Tenacious D en 5 ans !

Tenacious D est de retour avec sa première chanson originale en cinq ans. Le duo composé de Jack Black et Kyle Gass a dévoilé la chanson "Video Games", une ode aux jeux vidéo à tendance country.

"Il s’agit de grandir et de laisser les choses enfantines derrière soi… Mais aussi de réaliser que les jeux vidéo sont plus que de simples jouets sans intérêt", a déclaré Tenacious D dans un communiqué de presse. "En fait, ils peuvent être une véritable expression d’idées immenses qui appartiennent au panthéon des grandes œuvres d’art !"

Le duo poursuit : "Il était temps que quelqu’un défende l’honneur et l’intégrité de ce nouvel horizon audacieux. Laissez cela au plus grand groupe du monde… Tenacious D !!!".

La chanson, qui dure un peu plus d’une minute, est accompagnée d’une vidéo d’animation réalisée par l’équipe créative de Oney Plays, composée des coréalisateurs Adam Paloian (SpongeBob SquarePants) et Chris "Oney" O’Neill (Oney Plays, sur YouTube).

Le clip met en scène Black et Gass dans la peau de divers personnages de jeux vidéo. Malheureusement, Gass ne cesse de trouver la mort tout au long de la vidéo, dont une scène particulièrement douloureuse.

"Je n’ai assisté qu’à deux concerts dans ma vie, et il s’agissait des deux concerts de Tenacious D", a déclaré O’Neill. "C’est un véritable honneur de travailler avec Jack et Kyle, même si je me sens mal d’avoir filmé le pénis de Kyle par le biais d’une animation."

Paloian ajoute : "C’était amusant de plonger les personnages de Jack et Kyle dans différents univers de jeux vidéo ; nous avons essayé d’exploiter chaque plan en y insérant des gags et des références aux jeux classiques de notre enfance."

Le groupe sera de passage chez nous le 1er novembre à Forest National, l’occasion peut-être de découvrir cette nouveauté.