Un nouveau titre de Motley Crue

Le thriller d’horreur The Retaliators sortira le 14 septembre en salle et on en découvre aujourd’hui son thème par Motley Crue.

En plus du groupe, on peut y entendre les voix de Danny Worsnop d’Asking Alexandria, Spencer Charnas de Ice Nine Kills et Matt Brandyberry de From Ashes to New. Le titre a été co-écrit par Nikki Sixx, le bassiste de Motley Crue et James Michael, de son groupe Sixx A.M.

"C’était vraiment inspirant d’écrire le thème d’un film d’horreur," explique Nikki Sixx dans un communiqué. "C’était la première fois pour mois, et ça m’a amené dans d’autres directions que celles que j’avais prises pour écrire le thème de The Dirt [le biopic sur Motley Crue]. J’ai travaillé avec de nouveaux artistes et découvert un nouveau son qui élargira le public de Motley Crue à de nouveaux fans. J’ai passé un bon moment à composer ce titre et j’espère que ça plaira à nos fans !"

Dans le film The Retaliators, on pourra apercevoir Tommy Lee (le batteur de Motley Crue), Ivan Moody et Zoltan Bathory (Five Finger Death Punch), Jacoby Shaddix (Papa Roach), Spencer Charnas (Ice Nine Kills), et encore d’autres.

Le casting principal est composé de Michael Lombardi (Rescue Me), Marc Menchaca (Ozark), et Joseph Gatt. Le scénario est basé sur l’histoire vraie d’un "pasteur honnête qui découvre un monde souterrain sombre et tordu alors qu’il cherche des réponses autour du meurtre brutal de sa fille".