Un nouveau titre de Måneskin arrive !

Même si la date précise n’a pas encore été annoncée, c’est certain un nouveau titre de Måneskin baptisé "Honey!(Are U Coming?)" arrivera bientôt selon les récents propos des membres du groupe.

En juin déjà, la bassiste Victoria De Angelis avait annoncé au magazine NME que "de belles choses" étaient en préparation mais que le public devait être patient. Le guitariste du groupe, Thomas Raggi, a aussi confirmé récemment que Måneskin avait eu l’occasion de travailler avec Jordan Fish du groupe Bring Me The Horizon. Le groupe italien et le musicien britannique se sont rencontrés dans le cadre de la récente cérémonie de remise des Brit Awards et ont eu l’occasion de "jammer" ensemble.

Måneskin, très actif sur scène, sera de passage en Irlande et en Angleterre où deux shows à Dublin et à Manchester sont annoncés pour le mois de décembre.

Un teaser de quelques secondes de ce très attendu nouveau titre et à écouter ci-dessous :