Grey Daze, le groupe dans lequel chantait Chester Bennington avant de former Linkin Park, a partagé un nouveau titre sur lequel figurent les voix du défunt chanteur.

Intitulé "Starting To Fly", il figurera sur l’album The Phoenix prévu pour le 17 juin. Chester Bennington avait réintégré Grey Daze pour enregistrer un nouvel album avant sa mort et voici donc le résultat.