On retrouve sous les timbres-poste cinq photos qui illustrent son règne : l’éducation et les jeunes, la complicité du Roi avec la Princesse héritière, la visite historique du Roi au Congo en juin 2022, le passage du couple royal au célère festival belge Tomorrowland et l’inauguration de l’A400M, un nouvel avion de transport militaire, avec le Prince Gabriel.

La feuille (13,60 €) est disponible dès le 12 juin sur l’eShop de bpost et dans les plus grands bureaux de poste.