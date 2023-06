Un nouveau test améliore le traitement du cancer le plus fréquent chez les enfants

Des chercheurs de l’UZ Gent et de l’UGent, l’hôpital universitaire ainsi que l’université de Gand, ont mis au point un nouveau test qui peut améliorer le traitement des enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), le cancer le plus fréquent chez les enfants. Les médecins pourront ainsi déterminer plus rapidement si le traitement est efficace. Chaque année, 70 enfants sont diagnostiqués d’une LLA en Belgique.

L’enzyme asparaginase est un facteur important du traitement, car il décompose les éléments essentiels des cellules leucémiques, ce qui entraîne leur mort et leur disparition. Toutefois, 15% des enfants développent une allergie au traitement et développent des anticorps contre l’asparaginase, qui bloquent donc son fonctionnement. "Le test nous apprend très rapidement si un traitement est efficace ou non", explique le professeur Tim Lammen. "Nous l’appliquons à l’ensemble des enfants atteints de LLA en Belgique". Depuis le mois de janvier, le test est remboursé par l’Inami.