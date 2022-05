Un nouveau témoin dans le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard

La mannequin témoignera donc mais en visioconférence, ce mercredi 25 mai 2022. Le New York Post révèle que le fait que Kate Moss vienne témoigner à la barre est une bonne chose, cela permettra de dissiper la rumeur.

Kate Moss et Johnny Depp, l’ex-couple phare des années 90, ont été en couple pendant 3 ans, de 1994 à 1997. Ils s’étaient rencontrés via un éditeur de chez Vanityfair, Johny Depp avait alors 31 ans et Kate, vingt.

Rappelons tout de même que l’acteur attaque Amber Heard pour diffamation suite à une déclaration qu’elle aurait faite en 2018 dans le Washington Post, prétendant que Johnny Depp est : "une personnalité publique représentant la violence domestique ". Pour ces propos, il réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce à quoi son ex-femme riposte pour 100 millions de dollars en expliquant qu’il l’avait déjà diffamée en 2020, selon le New York Post.